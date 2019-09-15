أكاديمية مختصة بسياسة الشرق الأوسط ضمن 3 أستراليين تحتجزهم إيران

الأحد 15 سبتمبر 2019

الأسترالية المحتجزة بإيران كايلي مور غيلبرت

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت أسرة الأكاديمية الأسترالية كايلي مور غيلبرت، إن ابنتها التي تحمل أيضاً الجنسية البريطانية هي ضمن 3 أستراليين تحتجزهم إيران.



وأصدرت أسرة مور غيلبرت، وهي مختصة بسياسة الشرق الأوسط في جامعة ملبورن، بياناً عبر وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية قالت فيه، إنها على اتصال وثيق بحكومة أستراليا وتوجهت إليها ولجامعة ملبورن بالشكر على دعمهما.

وجاء في البيان، "نعتقد أن الطريقة المثلى لعودة كايلي سالمة هي اتباع القنوات الدبلوماسية".

Advertisements

وذكرت وسائل إعلام بريطانية وأسترالية، أن السلطات الإيرانية حكمت على مور غيلبرت بالسجن 10 سنوات.

وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين يوم الخميس، أن الحكومة تسعى منذ أكثر من أسبوع للإفراج عن المحتجزين الثلاثة.

كانت وزارة الخارجية الأسترالية قد قالت يوم الثلاثاء، إن الاثنين الآخرين هما مارك فيركين وجولي كينغ التي تحمل الجنسية البريطانية كذلك.

يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين قوى غربية وإيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادة فرضها عقوبات على طهران تهدف لوقف صادرات النفط الإيرانية.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن الأستراليين الثلاثة يقبعون في سجن بطهران تحتجز فيه نازانين زاغاري راتكليف الموظفة بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، وهي بريطانية إيرانية محبوسة منذ عام 2016 لاتهامها بالتجسس.