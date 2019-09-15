شكرا لقرائتكم فيديو يهز كركوك.. رضيع حشي فمه بالقطن يصارع الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر فيديو صادم لطفل حديث الولادة مرمي في كيس للنفايات في المستشفى العام في كركوك، ما أثار ضجة واسعة في العراق، السبت.

وهزت صيحات بكاء الطفل التي علت في الفيديو الذي لم يعرف ملتقطه، مدينة كركوك برمتها.

وروت ممرضات في المستشفى لـ"العربية.نت" تفاصيل الحادث المروع. وقالت إن عمال التنظيف في مستشفى كركوك العام عثروا يوم الجمعة على طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة في المرافق الصحية للمستشفى.

كما ذكرت أنه بعد العثور على الطفل، سارع قسم الخدج لأخذه ووضعه في قسم الرعاية، وأكد أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أمراض، لكنه يعاني فقط من ضيق بسيط في التنفس.

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قطن في فمه

إلى ذلك، أوضحت الممرضات أن الطفل حديث الولادة كان داخل كيس أسود، وقد وضع قطن طبي في فمه بهدف خنقه وقتله.

وأضافت أن عناصر شرطة مستشفى كركوك العام وبعد تلقيهم أخباراً من عمال التنظيف، حضروا إلى مكان الواقعة للمعاينة ومتابعة كاميرات المراقبة لمعرفة من رمى بالطفل، وبعدها تم نقل الطفل حديث الولادة إلى قسم الخدج.

كاميرات مراقبة.. وإجراءات بحق أهل الطفل

من جانبها، أوضحت دائرة صحة كركوك قصة الطفل، حيث قالت في بيان لها على صفحتها على فيسبوك: "نود إعلامكم بأن الطفل الذي عثر عليه في المستشفى كان مرميا في إحدى حاويات النفايات في المرافق الصحية في ردهة الطوارئ من قبل ذويه في الساعة التاسعة و40 دقيقة صباح يوم الجمعة المصادف 13-9-2019".

وقد تم العثور عليه من قبل عمال التنظيف، وتم أخذه إلى الخدج بالسرعة الممكنة، والآن هو بحالة صحية جيدة. أما بالنسبة لذويه فقد قامت غرفة العمليات في المستشفى وبالتعاون مع الجهات الأمنية بالتحري عن ذويه من خلال كاميرات المراقبة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ذوي الطفل البريء.