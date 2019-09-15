نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي يتصدر تويتر عقب مؤتمر الشباب

الموجز

تصدرهاشتاج#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي موقع التدوينات القصيرة " تويتر "، وذلك عب انتهاء مؤتمر الشباب الثامن والذي أقيم في قاعة المنارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت جلسة اسأل الرئيس.

وانعقد المؤتمر الثامن للشباب، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتضمنت أجندة المؤتمر الذي انعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين أخريين.

محمد قال عبر تويتر:" جيش مصر خط أحمر والسيسى خط أحمر وتحيا مصر وجيش مصر والسيسى رئيسى وأفتخر".

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دكتور عبدالحميد نشر عبر صفحته الشخصية:"#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي ولن يتخلى عنه شعب مصر ابداً".

حساب أخر يحمل أسم مهندس محمد رداً على محمد على قائلا:"لازم يشتم في البلد والرئيس علشان ياخد حق اللجوء السياسي ويقدر يهرب بالفلوس اللي اخدها ومحدش يقدر يرجعه او يطلبه بالفلوس ومش بعيد كمان اخد قرشين من الاخوان خارج مصر علشان ح يطلع يقول في حق اسياده الكلام ده سبوبه".