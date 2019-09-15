نجاة رئيس وزراء الصومال من محاولة اغتيال أثناء خطاب له بمدينة مركة الساحلية

أعلن مسؤول في شرطة إقليم شبيلي السفلى في ​الصومال​ عن نجاة رئيس وزراء الصومال ​حسن علي خيري​ إثر ​انفجار​ ​قنبلة يدوية​ بينما كان خيري يتحدث إلى حشد كبير في مدينة مركة الساحلية، مشيرا الى أن الإنفجار أدى الى مقتل مدنية وإصابة آخرين.

كما أفاد عن "مقتل مدنيين اثنين، بينهما سيدة، في هجوم ب​قذيفة هاون​، تلا الأول بفترة وجيزة، واستهدف أيضًا مكان تواجد رئيس الوزراء"، مؤكدا "نجاة رئيس الوزراء والوفد المرافق له من الهجومين، وتوجههم إلى العاصمة ​مقديشو​ بأمان"، فيما لم تعلن أى أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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