الصراف : لا يجوز لمن خان وطنه وارتكب الجرائم ان يبقى طليقا



أكد وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف أن"كل عميل ومجرم يجب ان يعاقب، ولا يجوز لمن خان وطنه وارتكب الجرائم الفظيعة بحق اخوانه في الوطن ان يبقى طليقا"، مطالبا من الجميع "تجنب تداول الشائعات و الاقاويل عن الجيش ال​لبنان​ي و قيادته لان هذه المؤسسة هي ضمانة نجاح خطة قيامة لبنان".

وفي كلمة له خلال جولة له في عكار رأى الصراف أن "الاولوية الآن للوضع الاقتصادي والتركيز على خطة ماكنزي وما تم الاتفاق عليه في مؤتمري روما و سيدر" مشددا على "الاستمرار في نهج ​مكافحة الفساد​ وايقاف ​سياسة​ النهب" مشيرا الى "اهمية اقرار قانون استرداد الاموال المنهوبة والتركيز على العمل بشفافية من أجل الوطن ككل وليس من اجل مصلحة جماعة او حزب ".

وأكد الصراف "مشروع ​التيار الوطني الحر​ هو "لبنان قوي ومزدهر على الصعد كافة" مشددا على ان "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سينقذ البلد لانه يعمل بكل جهد وصدق لايجاد الحلول المناسبة لكلّ ازمة تلوح في الأفق".

