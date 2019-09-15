السلطات الأثيوبية تفرج عن اللبناني حسن جابر

افادت قناة الـ "lbc" بأن "السلطات الاثيوبية أفرجت فجرًا عن رجل الاعمال اللبناني المخطوف حسن جابر بعد مساع حثيثة بذلتها السلطات الغابونية التي يملك جابر جنسيتها"، مشيرة الى ان "جابر موجود حاليًا في فندق في أثيويبا وممنوع عليه التواصل مع أحد بإستثناء السفير الغابوني الذي سيرافقه الى الغابون".
ومن المتوقع أن يصل ظهرًا إلى الغابون على أن يصل لاحقًا الى لبنان.
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