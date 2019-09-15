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السلطات الأثيوبية تفرج عن اللبناني حسن جابر

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افادت قناة الـ "lbc" بأن "السلطات الاثيوبية أفرجت فجرًا عن رجل الاعمال ال​لبنان​ي المخطوف حسن جابر بعد مساع حثيثة بذلتها السلطات ​الغابون​ية التي يملك جابر جنسيتها"، مشيرة الى ان "جابر موجود حاليًا في فندق في أثيويبا وممنوع عليه التواصل مع أحد بإستثناء السفير الغابوني الذي سيرافقه الى الغابون".

ومن المتوقع أن يصل ظهرًا إلى الغابون على أن يصل لاحقًا الى لبنان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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