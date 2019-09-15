شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات الرئيس.. كيف يمكن مشاركة المجتمع فى تطوير المنظومة التعليمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن الدولة لوحدها لن تنجح فى تطوير منظومة التعليم ولابد للمجتمع أن يكون متعاون، مشيرة إلى أن المجتمع له دور كبير فى تطوير المنظومة التعليمية سواء المواطنين أو رجال الأعمال.

وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن المجتمع عليه دور من خلال عدم الانسياق وراء الشائعات التى ترددها الجماعات المغرضة حول منظومة التعليم، بل تجاهلها ودعم مساعى الدولة المصرية فى تطوير المنظومة التعليمية.

ولفتت النائبة ماجدة نصر، إلى أن رجال الأعمال لهم دور كبير من خلال التبرع لبناء مزيد من الفصول من أجل استيعاب مزيد من الطلاب، وإنهاء كثافة الفصول بشكل كامل، وبالتالى تساعد الدولة فى تنفيذ خططها بشأن بناء مزيد من المدارس.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن المجتمع المدنى له دور كبير من خلال المشاركة فى تزويد المدارس بكافة المستلزمات، متابعة:"هذا هو دور المجتمع المدنى الذى يساهم فى تطوير منظومة التعليم".

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إنه يوجد ما يقرب من 23 مليون طالب فى التعليم المصرى، و50 ألف مدرسة بجانب المدرسين القائمين على عملية التعليم، مشيرًا إلى أن موازنة التعليم 130 مليار جنيه، مضيفا خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة بمركز المنارة، :" الموازنة 130 مليار جنيه، بينهم 80% من هذا الرقم حوالى 100 مليار عبارة عن مرتبات وأجور للعاملين وباقى المبلغ لأمور التشغيل الأخرى بعيد عن المنظومة".