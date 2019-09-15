شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص ثلث الاستثمارات العامة للتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اهتماماً واسعاً بالتنمية العمرانية والتحسين البيئى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتغلب على التحديات المتعلقة، ومنها التركيز السكانى على مساحة 7% من المساحة الكلية، الزحف العمرانى وتآكل المناطق الزراعية.

وفى هذا الصدد، تستهدف رؤية الحكومة فى شأن التنمية العمرانية والتحسن البيئي، على 4 محاور رئيسية على التوازى نستعرضها على النحو الأتى من واقع التقرير المقدم إلى البرلمان :

1- مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10%.

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2- تخصيص مالا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية مع تصويب الاختلالات الداخلية بين الاقاليم والمحافظات بتوزيع الاستثمارات المحلية والمخصص لها نحو 10 مليار جنيه هذا العام.

3- التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب مايقرب من 10 مليون نسمة، إلى جانب المشاريع القومية والمرافق العامة والتحسين البيئي.

4- تبنى مجموعة برامج تنموية موجهة خصيصاً لاستهداف القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المعنية، التى بلعت نحو 7 محافظات باقاليم الصعيد مع تخصيص استثمارات قدرها 7 مليار جنيه لتلبية احتياجاتها من خدمات التعليم والصحة والمرافق والتحسين البيئي.