اليوم .. غلق باب التقدم بمدرسة "المجوهرات" بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

تغلق وزارة التربية والتعليم التعليم الفني، اليوم الأحد، باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

وتهدف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (للحلي والمجوهرات) إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي، كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد الرائدة بمجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.

ويتكون المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

وقد أكدت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم التي تم الإعلان عنها على البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://emis.gov.eg، حيث يجب عليهم للالتحاق بالمدرسة، أن يكونوا قد حصلوا على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2018 / 2019، وأن لا يزيد عمرهم بالأول من أكتوبر على ثمانية عشر عامًا، وأن يكونوا لائقين من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، ذلك مع ضرورة اجتياز الطلاب المتقدمين الاختبارات التي تضعها الوزارة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، والمقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر المدرسة، وهي كائنة بالمنطقة الصناعية 1 بمدينة العبور.