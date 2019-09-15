تونس تصوت وتنشر 70 ألف عنصر أمن لتأمين انتخابات الرئاسة

تم استنفار نحو سبعين ألف عنصر من قوات الأمن لضمان تأمين الانتخابات الرئاسية التي تشهدها تونس الأحد، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة في بيان على فيسبوك أن "50 ألفا منهم أوكلت لهم مهام تأمين كافة المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات وحماية المرشحين (...)إلى جانب تأمين أنشطة الشخصياتوالضيوف من مراقبين وملاحظين وتسهيل عمل الصحافيين وتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية".
وأضاف البيان أنه تم تكليف "أكثر من 20 ألف أمني بتأمين السير العادي للعمل ببقية المنظومة الأمنية لضمانالأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى تأمين الحدود (...) والمقرات الدبلوماسية ومقرات السيادة".
كما تم تخصيص "159 فريقا من الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بكامل ولايات الجمهورية مدعوما بكافة المعدات والتجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحية للتدخل عند حدوث طارئ"، بحسب المصدر ذاته.
ودعي سبعة ملايين ناخب تونسي مسجل للأدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم بحرية للمرة الثانية في تاريخ تونس المستقلة.
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