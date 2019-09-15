البيت الأبيض يندد بقوة بالهجوم على مواقع نفطية سعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 سبتمبر 2019 07:12 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 سبتمبر 2019 07:12 صباحاً - مشاركة

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قال البيت الأبيض، السبت، إن أميركا تندد بقوة بالهجوم على البنية التحتية لقطاع الطاقة بالسعودية.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقديم الدعم للسعودية في الدفاع عن نفسها.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفياً، السبت، من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكد الرئيس الأميركي استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد ولي العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

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وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن التحقيقات تجري بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة بالهجوم الإرهابي.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية صرح أنه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.

المصدر: – العربية.نت