أرامكو: لا إصابات بين العاملين ويجري استرجاع كميات الإنتاج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 سبتمبر 2019 07:12 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر بعد تفقده للمواقع عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له معملا بقيق وخريص “إنه لا توجد إصابات ولله الحمد بين العاملين”، معبراً عن شكره للفرق التي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة.

يذكر أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة أرامكو السعودية تصدت بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات.

وقد تمكنت من إخماد الحرائق التي نجمت عن هذا العمل الإرهابي الذي تسبب في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم.

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن العمل الإرهابي نتج عنه توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت، وحسب التقديرات الأولية أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، مؤكدا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.

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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من جانبه، حمل إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية، لافتا إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.

وأضاف بومبيو أنه على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير خارجيته جواد ظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية.

وأكد بومبيو أن إيران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، وأنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.

وقال وزير الخارجية الأميركي، إن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية.

المصدر: العربية.نت – الرياض