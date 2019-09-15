فيديو يهز كركوك.. رضيع حشي فمه بالقطن يصارع الحياة

انتشر فيديو صادم لطفل حديث الولادة مرمي في كيس للنفايات في المستشفى العام في كركوك، ما أثار ضجة واسعة في العراق السبت.

وهزت صيحات بكاء الطفل التي علت في الفيديو الذي لم يعرف ملتقطه، مدينة كركوك برمتها.

وروت ممرضات في المستشفى للعربية.نت تفاصيل الحادث المروع. وقالت إن عمال التنظيف في مستشفى كركوك العام عثروا يوم الجمعة على طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة في المرافق الصحية للمستشفى.

كما ذكرت أنه بعد العثور على الطفل، سارع قسم الخدج لأخذه ووضعه في قسم الرعاية. وأكدن أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أمراض، لكنه يعاني فقط من ضيق بسيط في التنفس.

قطن في فمه

إلى ذلك، أوضحت الممرضات أن الطفل حديث الولادة كان داخل كيس أسود، وقد وضع قطن طبي في فمه بهدف خنقه وقتله.

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وأضافت أن عناصر شرطة مستشفى كركوك العام وبعد تلقيهم اخباراً من عمال التنظيف، حضروا إلى مكان الواقعة للمعاينة ومتابعة كاميرات المراقبة لمعرفة من رمى بالطفل وبعدها تم نقل الطفل حديث الولادة إلى قسم الخدج.

كاميرات مراقبة.. وإجراءات بحق أهل الطفل

من جانبها أوضحت دائرة صحة كركوك قصة الطفل . قالت ا في بيان لها على صفحتها على فيسبوك “نود اعلامكم بأن الطفل الذي عثر عليه في المستشفى كان مرمي في أحدى حاويات النفايات في المرافق الصحية في ردهة الطوارئ من قبل ذويه في الساعة التاسعة و40 دقيقة صباح يوم الجمعة المصادف 13-9-2019.

وقد تم العثور عليه من قبل عمال التنظيف وتم أخذه الى الخدج بالسرعة الممكنة والان هو بحالة صحية جيدة. أما بالنسبة لذويه فقد قامت غرفة العمليات في المستشفى وبالتعاون مع الجهات الامنية بالتحري عن ذويه من خلال كاميرات المراقبة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق ذوي الطفل البريء.

المصدر: العراق- نصير العجيلي