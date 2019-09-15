حالة الطقس: أجواء خريفية وتقلبات على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، بحيث تكون مائلة للبرودة قليل خصوصا في الجبال ساعات الصباح الباكر وفرصة محدودة لهطول أمطار خفيفة محلية الطابع.

وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة لتصل منتصف العشرينيات في الجبال مع طقس خريفي، وإلى نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات في باقي المناطق ظهرا مع طقس حار نسبيا، ثم تعود الأجواء خريفية في ساعات الليل مع نسمات من الهواء البارد في القمم الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، في يوم الإثنين، وتكون الأجواء خريفية ولطيفة في الصباح، ومع ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبيا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبيا. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

Advertisements

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا في وقت الظهيرة، وتكون ومنعشة ولطيفة في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، ليصبح الجو حارا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق خاصة في المناطق المنخفضة والأغوار. الحرارة في هذا اليوم ستكون أعلى من المعدل السنوي بحوالي 4 درجات مئوية.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الجرارة مع بقاء الجو حارا نسبيا في ساعات الظهيرة في مختلف المناطق وخاصة الأغوار. مع ساعات المساء يطرأ انخفاض آخر ويصبح الجو جميلا ومنعشا. الرياح تكون شمالية غربية وتصبح مع ساعات المساء غربية.