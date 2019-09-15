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قتيل و4 مصابين في حادث إطلاق نار بكندا

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لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، الأحد، في حادث إطلاق نار بمدينة ميسيساجا في مقاطعة أونتاريو الكندية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيرينا ياشنيك إن قوات الأمن لديها عدة وحدات في مكان الحادث، بما في ذلك فرق مكافحة الإرهاب.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن "هناك العديد من المشتبه بهم، لكن لا توجد أوصاف متاحة في هذا الوقت".

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وأوضحت أن فرق البحث ما زالت تفتش عن المتهمين بارتكاب الواقعة.

وقال متحدث باسم الإسعاف إن "من بين المصابين امرأة نُقلت إلى أحد المراكز لتقلي العلاج وهي في حالة خطرة".

وأضاف أن "من بين المصابين أيضا شابين دون الـ18 من العمر حالتهما مستقرة، بينما عانى رجل آخر من إصابات طفيفة".

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