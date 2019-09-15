مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار بمقاطعة أونتاريو بكندا

أفادت قناة "CBS News" عن مقتل شخص وإصابة أربعة أشخاص في إطلاق النار فى مدينة ميسيسوغا بمقاطعة أونتاريو بكندا، مشيرة الى أن المسعفين أكدوا أنه من بين المصابين امرأة، وشابين في عمر الثامنة عشرة ورجل.
وأكدت المتحدثة باسم الشرطة إيرينا ياشنيك أن هناك العديد من المشتبه بهم ولكن لم يتم تحديد أوصافهم حتى الأن.
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