مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار بمقاطعة أونتاريو بكندا

أفادت قناة "CBS News" عن مقتل شخص وإصابة أربعة أشخاص في ​إطلاق النار​ فى مدينة ميسيسوغا بمقاطعة أونتاريو بكندا، مشيرة الى أن المسعفين أكدوا أنه من بين المصابين امرأة، وشابين في عمر الثامنة عشرة ورجل.

وأكدت المتحدثة باسم ​الشرطة​ إيرينا ياشنيك أن هناك العديد من المشتبه بهم ولكن لم يتم تحديد أوصافهم حتى الأن.