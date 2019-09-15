أعلن المركز الوطني الأميركي لرصد الأعاصير أن "العاصفة الاستوائية هومبرتو ضربت جزر باهاماس، وترافق ذلك مع أمطار غزيرة ورياح قوية تصل سرعتها القصوى إلى 80 كيلومترا في الساعة"، مشيرا الى ان "مسار مركز العاصفة، يمر على بعد 48 كيلومترا شرق جزيرة "غريت أباكو"، إحدى المناطق الأكثر تضررا جراء الإعصار دوريان".
وتوقّعت الوكالة الوطنية لإدارة الأحوال الطارئة في باهاماس، هطول ما بين 5 و10 سنتيمترات من الأمطار في معظم المناطق، محذّرة من إمكانية حصول فيضانات في المناطق المنخفضة.
كانت هذه تفاصيل خبر العاصفة "هومبرتو" تضرب باهاماس بعد نحو أسبوعين من الإعصار دوريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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