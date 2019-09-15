العاصفة "هومبرتو" تضرب باهاماس بعد نحو أسبوعين من الإعصار دوريان

أعلن المركز الوطني الأميركي لرصد الأعاصير أن "العاصفة الاستوائية هومبرتو ضربت جزر باهاماس، وترافق ذلك مع أمطار غزيرة ورياح قوية تصل سرعتها القصوى إلى 80 كيلومترا في الساعة"، مشيرا الى ان "مسار مركز العاصفة، يمر على بعد 48 كيلومترا شرق جزيرة "غريت أباكو"، إحدى المناطق الأكثر تضررا جراء الإعصار دوريان".

وتوقّعت الوكالة الوطنية لإدارة الأحوال الطارئة في باهاماس، هطول ما بين 5 و10 سنتيمترات من ​الأمطار​ في معظم المناطق، محذّرة من إمكانية حصول ​فيضانات​ في المناطق المنخفضة.

