دول غرب إفريقيا تعلن خطة لمكافحة التشدد الإسلامي

أعلن رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب ​أفريقيا​ (إيكواس) أن زعماء غرب أفريقيا تعهدوا بمليار ​دولار​ لمكافحة التهديد المتصاعد للتشدد الإسلامي في المنطقة.

وعززت جماعات لها صلات بتنظيمي ​القاعدة​ وداعش موطئ قدمها عبر منطقة الساحل القاحلة هذا العام، مما جعل مساحات شاسعة من الأراضي خارج السيطرة وأثار أعمال ​العنف​ العرقية لا سيما في مالي و​بوركينا فاسو​.

واجتمع أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعددهم 15 مع رئيسي ​موريتانيا​ وتشاد في قمة استثنائية في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو لبحث التصدي لانعدام ​الأمن​ المتزايد.