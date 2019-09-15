دول غرب إفريقيا تعلن خطة لمكافحة التشدد الإسلامي

أعلن رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أن زعماء غرب أفريقيا تعهدوا بمليار دولار لمكافحة التهديد المتصاعد للتشدد الإسلامي في المنطقة.
وعززت جماعات لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش موطئ قدمها عبر منطقة الساحل القاحلة هذا العام، مما جعل مساحات شاسعة من الأراضي خارج السيطرة وأثار أعمال العنف العرقية لا سيما في مالي وبوركينا فاسو.
واجتمع أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعددهم 15 مع رئيسي موريتانيا وتشاد في قمة استثنائية في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو لبحث التصدي لانعدام الأمن المتزايد.
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