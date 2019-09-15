شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب": تحركات نوعية "الدور المقبل" لدعم إعادة دور مصر الريادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن اللجنة لديها اهتمام خاص فى دور الانعقاد الخامس بالملف الخاص بالعلاقات الخارجية، مؤكدة أن السياسة الدولية أصبح بها حراك أكثر مما نتصور، وأن مصر تحتاج أن تسبق الحراك الدولى، من خلال التركيز مع الدول التى لها تأثير فى السياسة الدولية.

وأضافت "يوسف"، أنها ستعمل من خلال المزيد من القنوات بدور الانعقاد الخامس، لدعم المنهج الذى اتخذه القيادة السياسية فى إعادة دور مصر الريادى، مؤكدة، : " مصر أصبحت متواجدة أكثر مما كانت، فى السنين المقبلة، مصر تحتاج أن يكون لها تواجد أكبر بكثير ".

وأشارت النائبة، إلى أن الزيارات التى ستطالب بها اللجنة أو اللقاءات الثنائية، ستستهدف توصيل الرسائل الصحيحة، وشرح ما يدور فى مصر بشكل حقيقى، لافتة إلى أنها مهتمة أيضاً بعدد من القضايا الداخلية، منها التعليم والصحة، متابعة، : " إيمانى أن مصر لن تتقدم إلا بمواطن مصرى متعلم وبصحة جيدة".