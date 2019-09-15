شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أعمال قمة مجموعة «إكواس» بإعلان خطة لمكافحة الإرهاب بقيمة مليار دولار أمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرباط)

اختتمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» أعمالها اليوم في بوركينا فاسو بالإعلان عن معالم خطة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من (2020 - 2024 م) وذلك بقيمة مليار دولار أمريكي.

وقال رئيس النيجر محمد يوسفو إن قادة دول «إكواس» اتفقوا على تعبئة الموارد المالية اللازمة لمكافحة الإرهاب في سياق خطة عمل مدروسة تقضي برصد أكثر من مليار دولار، لافتًا النظر إلى أنه سيتم الكشف عن معالم هذه الخطة وطرق تمويلها خلال القمة المقبلة للمجموعة في ديسمبر.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي في افتتاح أعمال القمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الأمن بهذه المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة مساهمة القوى الكبرى في تعبئة الموارد المالية لمكافحة الإرهاب في المنطقة.