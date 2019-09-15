عبود: التهرب الجمركي يكبد الدولة خسائر تصل إلى أكثر من 500 مليون دولار سنوياً

لفت الوزير السابق ​فادي عبود​، الى أن "ال​سياسة​ الجمركية في ​لبنان​ موضوعة لحماية الوكالات الحصرية، على حساب المواطن وحقوق المستهلك، من دون النظر إلى حاجات المجتمع الفعلية، مما يعني أن ​السياسة​ الجمركية في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر"، مشيرا الى أن "التهرب الجمركي فصل من فصول ​الفساد​ ينهش من عائدات ​الدولة​، ويأخذ أشكالاً عدة، منها التهريب المُقونَن، عبر الفاتورة المُخفّضة أو المزورة للبضائع الاستهلاكية التي تدخل إلى لبنان بكميات كبيرة، الذي يحصل عادة في المرفأ أو في ​المطار​، ويكبد الدولة خسائر تصل إلى أكثر من 500 مليون ​دولار​ سنوياً، وهو أخطر من التهريب الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية".

وأكد عبود في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "شبكة كبيرة تعيش على الفاتورة المُخفّضة، من مستوردين وموظّفين وشركات. فعلى سبيل المثال، يبيع التاجر للموزّع، والموزّع يَبيع للمحال التجاريّة، والمحال التجاريّة تَبيع للمستهلك من دون "TVA". وفي كلِّ مرحلة، تخسر الدولة، على اعتبار أنَّ كلّ حركة اقتصاديّة عليها ضريبة"، كاشفا أن "تجارة كاملة مبنيّة اليوم على ​الاقتصاد​ غير الشرعيّ، وهو الذي يوازي حجم الاقتصاد الشرعي، وتصحيح هذا المسار يحتاج إلى قرار سياسي حازم، ثم إعادة صياغة الإجراءات كافة بطريقة تنافسية، فضلاً عن مكننة أجهزة ​الجمارك​، بحيث تُضيّق هامش ابتزاز المستورِد أو المُصدّر من قِبل العنصر البشري كالموظف، إضافة إلى التخلّص من الإجراءات التي يعمل بها حالياً، والتي يعود تاريخها إلى حقبة الانتداب الفرنسي للبنان".

وشدد عبود على أنه "يجب على لبنان الاستعانة بالإجراءات المتبعة في مرافئ ومطارات الدول العالمية، للحد من التهرب المقونن، إضافة إلى تكليف شركات التدقيق العالميّة بالبت في صحة الفواتير المقدمة".

