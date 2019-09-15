جريح نتيجة تصادم محلة الصفرا وآخر في الكولا وانقلاب مركبة على اوتوستراد شكا

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارتين محلة ​الصفرا​، وآخر نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي وانقلابها على ​جسر الكولا​ باتجاه وسط بيروت. كما أفادت عن وقوع حادث تصادم على أوتوستراد ​الكرنتينا​، بالإضافة الى انقلاب مركبة على اوتوستراد شكا.

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