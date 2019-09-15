نيويورك تايمز: الحرس الثوري الإيراني يدرب مليشيات تابعة له بالمنطقة على حرب أكثر تطورا

اشارت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركية إلى ان "​الحرس الثوري الإيراني​ يدرب مليشيات تابعة له بالمنطقة على حرب أكثر تطورا باستخدام طائرات مسيرة"، لافتة الى ان "طهران دربت الحوثيين على تكنولوجيا الطائرات المسيرة بعد اعتراض صواريخها الموجهة للسعودية".

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