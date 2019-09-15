وزارة الطاقة الأميركية مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي بعد الهجوم على منشآت أرامكو

أفادت وكالة "رويترز" أن "​وزارة الطاقة الأميركية​ أعلنت استعدادها لاستخدام الاحتياطي النفطي لديها بعد الهجوم على منشآت ​أرامكو​، كما أنها مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتعويض أي تعطل في أسواق النفط".

وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، ذكرت أن "​الحوثيين​ أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية لأرامكو الوطنية ​السعودية​".

بدورهـ، أعلن التلفزيون السعودي الرسمي أن صادرات ​الرياض​ النفطية لم تتوقف ولا تزال مستمرة، رغم استهداف جماعة الحوثيين اليمنية معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.