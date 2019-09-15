وزارة الطاقة الأميركية مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي بعد الهجوم على منشآت أرامكو

أفادت وكالة "رويترز" أن "وزارة الطاقة الأميركية أعلنت استعدادها لاستخدام الاحتياطي النفطي لديها بعد الهجوم على منشآت أرامكو، كما أنها مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتعويض أي تعطل في أسواق النفط".
وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، ذكرت أن "الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية لأرامكو الوطنية السعودية".
بدورهـ، أعلن التلفزيون السعودي الرسمي أن صادرات الرياض النفطية لم تتوقف ولا تزال مستمرة، رغم استهداف جماعة الحوثيين اليمنية معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.
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