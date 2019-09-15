شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: نستعد بقوة للانتخابات المحلية.. ونؤهل الشباب للدفع بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الانتخابات المحلية ستقضى بشكل كبير على أوجه الفساد فى الشارع المصرى، خاصة أن الانتخابات أصبحت ملحة وفرصة قوية للأحزاب السياسية على التواجد مرة أخرى، بالإضافة إلى أن انتخابات المحليات ستساعد بشكل كبير على حماية الدولة المصرية فى كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف رئيس حزب الوفد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المجالس المحلية تمثل برلمانات مصغرة فى محافظات مصر، خاصة أن دور المحليات مراقبة ومتابعة الأداء الحكومى داخل كل محافظة من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أنها ستكون عنصرًا هامًا ومساعدًا لمجلس النواب، ومجلس الشيوخ فى المحافظات.

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وتابع أن الانتخابات المحلية خطوة مهمة فى تفعيل دور الشباب، فى كافة أنحاء الجمهورية، ومنحهم الفرصة والعمل من أجل حماية الدولة المصرية، مؤكدًا أن المحليات تساعد أيضًا على إعداد شباب ذوى خبرة كبيرة، ليكونوا مرشحين فى الانتخابات النيابية مستقبلاً، خاصة أن المحليات تعد هى المراقب لكل ما يحدث فى قرى ومدن مصر.

ولفت أبو شقة، أن قانون الإدارة المحلية سيخرج خلال دور الانعقاد المقبل والأخير، وسيكون قانون قوى وفعال، وسيعطى صلاحيات كاملة لكل أعضاء المحليات، وذلك ليكون خطوة جادة فى إصلاح المحليات، مؤكدا أن البرلمان حريص أن يخرج قانون المحليات، وأن تنعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وخاصة أن الفترة الحالية تحتاج إلى المجالس المحلية بشكل كبير.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن الحزب يعد كوادر قوية لخوض الانتخابات المحليات بهم، من خلال تدريب كامل لهم تم من خلال مختصين، بالإضافة إلى أن كل اللجان النوعية داخل الحزب، والأمانات المختلفة داخل المحافظات، تستعد من خلال إعداد كوادرها، ليكون ممثلين فى انتخابات المحافظات.