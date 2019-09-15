سرقة مرحاض من الذهب الخالص من داخل قصر بريطاني

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

تعرض قصر بلينهايم في مقاطعة أكسفوردشير البريطانية لعملية سطو بهدف سرقة مرحاض مصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراط..

وقالت شرطة تايمز فالي، إن عصابة غير معروفة نجحت في سرقة العمل الفني من القصر الفخم في وودستوك بعد اقتحامه فجرا حوالي الساعة 4:50 بتوقيت غرينتش.

وكان المرحاض جزءا من معرض فني للفنان التصويري الإيطالي موريزيو كاتيلان، والذي تم افتتاحه يوم الخميس.

ولم يعثر على المرحاض، الذي يحمل اسم أمريكا، كما لم يصب أحد بأذى، لكن الشرطة اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 66 عاما، يُعتقد أنه على علاقة بالسرقة.

وقالت الشرطة إن عملية السطو تسببت في "أضرار فادحة وفيضان من المياه داخل القصر" لأن المرحاض كان تم توصيله بالفعل بشبكة المياه في المبنى.

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ويعود تاريخ قصر بلينهايم إلى القرن الثامن عشر، وهو أحد المواقع المصنفة ضمن التراث العالمي ومسقط رأس رئيس وزراء بريطانيا السابق ونستون تشرشل. وتم إغلاقه حاليا بينما تستمر التحقيقات.

وقال المحقق جيس ميلن: "إن القطعة الفنية المسروقة عبارة عن مرحاض ذو قيمة عالية مصنوع من الذهب كان معروضا في القصر".

وأضاف: "نعتقد أن مجموعة من الجناة استخدموا سيارتين على الأقل أثناء ارتكاب الجريمة".

وأكد "لم نتمكن من استرداد العمل الفني في هذا الوقت ولكننا نجري تحقيقا شاملا للعثور عليه وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة".

ونشر قصر بلينهايم تغريدة قال فيها إنه سيغلق حتى الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش على الأقل بسبب "حادث غير متوقع".

وقد عرض المرحاض الذهبي الشهير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عام 2017.