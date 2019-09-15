ننشر أماكن خدمة الكشف المبكر على ضعف السمع للأطفال بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، السبت، البدء فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالكشف المبكر على ضعف السمع للأطفال حديثى الولادة وحتى عمر 28 يوم اعتبارا من اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية، أن أهداف هذه المبادرة المسح الإلزامي لجميع الأطفال حديثي الولادة للحد من مخاطر هذه الإعاقة بالكشف المبكر وإلزام الأطفال على إجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة فى السن المناسب من عدمه.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حين إصدارها، لافتا إلى أن المسح سيكون له دور كبير بإشراك المواطن وجعله جزء لا يتجزأ بالمنظومة في نشر الوعي الثقافي بمخاطر ضعف السمع.

Advertisements

من جانبه أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، أن وزارة الصحة وفرت 50 جهازا للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، وجرى توزيعها على 50 وحدة صحية على مستوى المحافظة.

وأوضح الطبلخ، أنه جرى توزيع أماكن الخدمة على مستوى المحافظة في إدارة بنها الصحية: "المركز الطبي، ورورة، ميت السباع، ميت عاصم، ميت العطار، مرصفا، ميت راضي، كفر عطا الله، جزيرة بلى".

وفي إدارة كفر شكر الصحية: "مركر طبي كفر شكر، كفر تصفا، اسنيت، برقطا"، وفي الإدارة الصحية بشبين القناطر: "مركز طبي شبين، عرب جهينة، طحانوب، الجعافرة، نوى، كفر طحا، الأحراز، كفر الصهبي"، والإدارة الصحية بشبرا غرب: "منطي، مركز طبي عثمان، مركز طبي نوبار"، ولأدارة شبرا شرق: "الكابلات، مركز طبي بهتيم ثان".

وفي الإدارة الصحية بقليوب: "سنديون، بلقس، طنان، مركز طبي قليوب البلد، حلابة"، وإدارة العبور الصحية: "مركز طبي الحي الأول"، والإدارة الصحية بالقناطر: "مركز صحة أسرة القناطر، سندبيس، المنيرة، أبو الغيط، شلقان"، والإدارة الصحية بقها: "مركز طبي قها"، وإدارة طوخ الصحية: "زاوية بلتان، كفر الجمال، برشوم. كفر العمار، جهور الكبرى، مشتهر"، والإدارة الصحية بالخانكة: "مركز طبي الخصوص، القلج، مركز طبي أول، الجبل الأصفر، كفر حمزة، كفر عبيان".