شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلماني عربي يتابع الانتخابات التونسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

يشارك البرلمان العربي بوفد برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، و6 أعضاء من البرلمان العربي من 6 دول عربية، هي البحرين ومصر والعراق وسلطنة عُمان والمغرب وليبيا؛ في متابعة الانتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية اليوم (الأحد).

وأوضح البرلمان العربي أن المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية حرصا منه على متابعة الاستحقاقات الديموقراطية في الدول العربية ودعم ومواكبة الانتقال السياسي في تونس، وذلك بناء على دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية التونسية.

ووضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات المهمة في مختلف مراحلها، إذ يغطي وفد البرلمان العربي المشارك أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة وعدد من الولايات التونسية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوت وإعلان النتيجة.

وسيرفع الوفد بعد إتمام عملية المتابعة تقريرا لرئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي لرفعه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية يتضمن مرئيات وملاحظات وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة العملية الانتخابية.