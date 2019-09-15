شكرا لقرائتكم خبر عن أبين: مواجهات عنيفة بين الشرعية والانقلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

في أول هجوم منذ الأحداث التي شهدتها عدن، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي أمس (السبت) في مناطق التماس بين محافظتي أبين والبيضاء. وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ«الخليج 365» إن المليشيات هاجمت مواقع الجيش اليمني في منطقة «ثرة» الإستراتيجية الرابطة بين مديرية مكيراس بالبيضاء ومديرية لودر في أبين مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة. وأضافت المصادر أن المليشيات تسعى لتحقيق اختراق والعودة إلى محافظتي أبين وعدن مستغلة الخلافات بين الشرعية والمجلس الانتقالي. وأفادت المصادر بأن الحكومة الشرعية دفعت بتعزيزات عسكرية لمساندة الألوية المرابطة في «ثرة» لدعم الجبهة واستكمال التقدم نحو مديرية مكيراس وتطويق محافظة البيضاء من مختلف الجهات.

من جهة أخرى، قتل طفلان وأصيب ثالث من أسرة واحدة في قصف عشوائي حوثي ليلة (الجمعة/ السبت) في حي صالة شرق مدينة تعز في ثاني مجزرة ترتكبها المليشيات خلال أقل من 24 ساعة في محافظتي تعز والحديدة. فيما أصيب تاجران يمنيان في إب برصاص مسلح حوثي أمس في إحدى النقاط التابعة للمليشيا أحدهما جروحه خطيرة، ووفقاً لمصادر محلية، فإن التاجرين رفضا دفع جباية مالية كبيرة إلى مشرف الحوثيين في نقطة ميتم شرق إب، فجرى إطلاق النار عليهما.

وتشهد محافظة إب انفلاتا أمنيا كبيرا منذ أكثر من 3 أشهر، إذ نشرت المليشيات الحوثية عددا من مسلحيها للاعتداء على المحلات التجارية وابتزاز المسافرين على طول الطريق الرابط بين تعز وصنعاء.