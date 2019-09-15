شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملامح النظام الانتخابى فى مشروع قانون "مجلس الشيوخ" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ، المزمع تقديمه إلى البرلمان، والذى انفرد به ”الخليج 365” بنشر ملامح وطبيعة النظام الانتخابى للمجلس، حيث سيكون الانتخاب بالقوائم من خلال تقسيم الجمهورية لعدد 4 دوائر دائرتين كبيرتين كل منهما 28 عضوا، شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين كل منهما 12 عضوا شرق وغرب.

تضم الدائرة الأولى «شمال» محافظات القاهرة القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ.

تضم الدائرة الثانية «جنوب» محافظات الجيزة الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر

تضم الدائرة الثالثة «شرق» الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء وجنوب سيناء.

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تضم الدائرة الرابعة «غرب» الإسكندرية - البحيرة - مرسى مطروح.

ويأتى مشروع القانون تنفيذا للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها عام 2019، بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وذلك لتوسيع المشاركة السياسية من جميع فئات وطوائف المجتمع والسماح لأكبر قدر ممكن من المواطنين بمناقشة مشروعات القوانين وخطط وبرامج التنمية وسياسة الحكومة.

كان الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، قال إن قانون مجلس الشيوخ سيكون ضمن أولويات المجلس فى دور الانعقاد الخامس، مضيفا أنه يجب إقرار قانون لمجلس الشيوخ و كذلك مراجعة نصوص قانون مجلس النواب فى ضوء التعديلات الدستورية ووضع طريقة إجرائية لتنظيم العلاقة بين المجلسين .