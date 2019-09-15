محققا العلامة الكاملة.. انتر يهزم أودينيزي وينفرد بصدارة “الكالشيو”

انفرد فريق انتر ميلان، بصدارة الدوري الإيطالي، بعدما تغلب اليوم السبت، على ضيفه أودينيزي بهدف دون مقابل، وذلك برسم مباريات الجولة الثالثة من منافسات “الكالشيو”.

ولم يكن فوز الانتر بالهين، إذ وجد استماتة قوية من لاعبي أودينيزي، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد الطرد الذي تعرض له لاعبه الأرجنتيني رودريغو دي بول، قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق.

واستغل “النيراتزوري” طرد دي بول، ونجح في توقيع هدف الفوز في الدقيقة 44 من الجولة الأولى، بواسطة ستيفانو سينسي، وهو الهدف الذي حافظ عليه حتى نهاية المواجهة، التي احتضنها ملعب سانسيرو “جوزيبي مياتزا”، بميلانو.

ورفع الانتر بهذا الفوز، رصيده إلى النقطة التاسعة، محققا العلامة الكاملة، ومنفردا بصدارة الترتيب، حيث استغل تعثر يوفنتوس، المكتفي بالتعادل دون أهداف أمام مضيفه فيورنتينا.