شكرا لقرائتكم خبر عن رفع سن المشاركة فى جائزة آدم حنين للنحت لـ40 عاما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أكرم المجدوب، عضو مجلس أمناء جائزة آدم حنين للفنون التشكيلية للشباب، عن قيام لجنة الجائزة برفع سن المشاركة من سن 35 إلى 40 عاما بحد أقصى، وذلك إيمانا بأن النحت يحتاج إلى فترة عمرية أطول لكى تنضج تجربة الفنان.

وكشف "المجدوب" خلال حفل إعلان تفاصيل الدورة الرابعة من جائزة آدم حنين، بمتحفه بالحرانية، عن جدول الجائزة الزمنى، حيث تقرر فتح باب استمارات المشاركة بدء من 15 سبتمبر الحالى، والبدء فى إرسال صور الأعمال المرشحة.

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وتقرر أن يغلق باب تسليم الصور والترشح يوم 15 نوفمبر المقبل، على أن تعلن أسماء الأعمال التى تخطت المرحلة الأولى يوم 10 ديسمبر المقبل، على أن يكون يوم 10 مارس من العام المقبل 2020، آخر موعد لتسليم الأعمال.

وأوضح أن إعلان أسماء الفائزين بالجائزة وافتتاح معرض الأعمال التى بلغت التصفيات النهائية سيكون فى يوم 31 مارس 2020.