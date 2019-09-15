وسائل إعلام: ألمانيا تستقبل 24 من 82 لاجئا أنقذتهم سفينة "اوشن فايكينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ألمانيا ستستقبل 24 من مجموع 82 لاجئا أنقذتهم سفينة "أوشن فايكينج".

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" مساء اليوم السبت نقلا عن دوائر من الحكومة الإيطالية إن 24 لاجئا آخرين سيتوجهون إلى فرنسا و24 سيبقون في إيطاليا.

في المقابل ستستقبل البرتغال ثمانية ولوكسمبورج اثنين من هؤلاء اللاجئين.

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كانت إدارة إنقاذ اللاجئين في روما وجهت السفينة التي تخضع لإدارة منظمة "إس أو إس ميديتيراني" ومنظمة أطباء بلا حدود إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية بوصفها ميناء آمنا لاستقبالهم.

وقالت الوكالة إنه لم يعلن حتى مساء اليوم الوقت الذي سيصلون فيه إلي الجزيرة بصورة دقيقة.

وقالت أنسا إن السفينة لن تدخل الميناء ولكنها ستبقى قرب المرساة.