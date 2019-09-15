بالدرجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة طقس اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة المتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين،

والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 24 32شبين الكوم 24 32طنطا 24 31دمنهور 24 31الإسكندرية 25 30بلطيم 24 30مطروح 24 29السلوم 22 29سيوة 20 31بورسعيد 24 29دمياط 24 29الزقازيق 23 32الإسماعيلية 21 33السويس 23 32العريش 21 30رفح 20 29رأس سدر 23 32نخل 17 32نويبع 26 33طابا 23 31كاترين 17 30الطور 26 31شرم الشيخ 26 35الغردقة 25 36مرسى علم 28 35الفيوم 23 33بني سويف 23 33المنيا 23 33أسيوط 24 33سوهاج 25 34قنا 25 36الأقصر 25 36أسوان 28 37أبوسمبل 24 37الوادى الجديد 24 36شلاتين 27 35أبو رماد 26 35حلايب 27 34رأس حدربة 29 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 41

المدينة 26 42

الرياض 25 40

المنامة 30 36

أبوظبي 30 40

الدوحة 27 40

الكويت 26 43

دمشق 14 32

بيروت 24 28

عمان 16 28

القدس 08 26

غزة 20 28

بغداد 24 41

مسقط 28 33

صنعاء 14 23

الخرطوم 26 38

طرابلس 20 28

تونس 20 29

الجزائر 21 31

الرباط 16 27

نواكشوط 24 33

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 26

إسطنبول 16 27

إسلام اباد 24 34

نيودلهى 25 33

جاكرتا 21 31

بكين 16 27

كوالالمبور 22 32

طوكيو 20 27

أثينا 20 28

روما 15 30

باريس 12 24

مدريد 14 22

برلين 08 20

لندن 10 20

مونتريال 12 21

موسكو 07 16

نيويورك 17 23

واشنطن 20 28