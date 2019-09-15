الإرهاب يستهدف البنى التحتية للمنشآت النفطية

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بقيق مدينة الـ70 ألف نسمة وحاضنة أرامكو
تقع مدينة بقيق بين مدينة الدمام والأحساء شرق المملكة، وتعتبر من المدن الهامة بالمنطقة، حيث تكمن أهميتها في وجود الموقع الرئيس لأعمال شركة الزيت وعمرها أقل من نصف قرن، خططها القائمون على شركة أرامكو آنذاك لتكون مقراً للعاملين في الشركة، ويبلغ عدد سكان المحافظة والقرى والهجر التابعة لها حوالي 70 ألف نسمة. وتبعد مدينة بقيق «مقر المحافظة» عن مدينة الدمام «مقر إمارة المنطقة» نحو 67 كلم باتجاه الجنوب الغربي، ويربط بينهما طريق أسفتلي سريع.
معامل بقيق الأكبر في العالم
أظهرت البيانات في موقع أرامكو السعودية، أن المعامل في محافظة بقيق تعد الأكبر لمعالجة وتركيز النفط الخام في العالم، كما تعد بقيق المركز الرئيس لمعالجة النفط الخام العربي الخفيف جدًّا والعربي الخفيف بطاقة إنتاجية تزيد على 7 ملايين برميل في اليوم، وتنفذ فيها ثلاثة أعمال معالجة رئيسة: هي معالجة النفط وسوائل الغاز الطبيعي والمنافع.
حقل خريص النفطي بمساحة 2.890 كلم
يقع على بعد 180 كيلومتر من مدينة الهفوف التابعة للأحساء، افتتح في 10 يونيو 2009، والمجاور لحقل الغوار أكبر حقل نفط في العالم، وتبلغ مساحة حقل خريص 2.890 كيلومتر مربع وبطول 127 كلم.
وبدأ الإنتاج على نطاق تجريبي في عام 1963، وتقرر إعادة العمل عليه في عام 2005، وأعيد افتتاحه من قبل أرامكو عام 2009 كأكبر معمل لإنتاج الزيت في العالم، وينتج الحقل 1.2 مليون برميل من الزيت العربي الخفيف يوميا. وضمن مشروع توسعة الحقل، تم تركيب أكثر من 1200 كلم من خطوط الأنابيب التي تقوم بحقن وتوزيع مياه البحر، وبناء أكثر من 900 كلم من خطوط الزيت الرئيسية وخطوط التدفق، والخطوط الفرعية للآبار. كما عملت أرامكو على توسعة وتحديث معامل معالجة مياه البحر، بمعدل 4.5 ملايين برميل يوميا، إضافة لبناء معمل جديد لحقن المياه، وتوسعة 4 معامل تقع في عين دار والعثمانية والحوية وحرض.
وشملت أعمال التطوير نصب 3000 برج كهربائي من الصلب، بطول يتراوح بين 12-27 م للبرج الواحد. وبناء أكثر من 1000 كلم من خطوط الكهرباء العلوية، وإنشاء نظام كهربائي بـ9 محطات فرعية، إضافة لبناء مرفق المعالجة المركزي و4 معامل أخرى يتم فيها فصل الغاز عن الزيت، إلى جانب ما تشمله من مرافق تركيز الزيت ومعملي معالجة الغاز والمكثفات، ومرافق الإنتاج والتخزين، وأنظمة التحكم ومرافق النقل التي تشمل أكثر من 170 كلم من خطوط الأنابيب متعددة المقاسات، لنقل منتجات الحقل من الغاز الطبيعي والزيت الخام، والزيت المر والمسال. كما تم تشييد مطار محلي لدعم عمليات الإنتاج، مقرات سكن مؤقتة ودائمة تسع 31,200 موظف.
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