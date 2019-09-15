عاجل-الرأي: طائرة مسيرة اخترقت أجواء الكويت فجر السبت

ذكرت جريدة الرأي الكويتية، أن أجهزة الأمن الكويتية تلقت بلاغاً يفيد بأن طائرة مسيرة من دون طيار (درون) اخترقت أجواء الكويت، فجر أمس السبت وعندما وصلت إلى محيط دار سلوى هبطت إلى ارتفاع 250 متراً، وذكرت مصادر “الرأي” أن الطائرة المسيرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار، وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق دار سلوى لفترة مشعلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت. وأضافت أن الطائرة قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت إلى داخل مدينة الكويت.



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