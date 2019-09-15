دول غرب أفريقيا تعلن خطة لمكافحة الإرهاب بمليار دولار

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إضافة إلى موريتانيا وتشاد، السبت، خطة عمل تغطي الفترة بين العامين 2020 و2024 لمكافحة الإرهاب بقيمة مليار دولار، وذلك إثر قمتها الطارئة في واغادوغو.

وقال رئيس النيجر محمدو ايسوفو إن المجموعة قرّرت "تعبئة موارد مالية تناهز مليار دولار من أجل مكافحة الإرهاب"، على أن تعرض الخطة وتمويلها في ديسمبر خلال القمة المقبلة للمجموعة.

وستسهم الأموال، التي ستوضع في صندوق مشترك، في تعزيز العمليات العسكرية للدول المعنية وتلك المنضوية في العمليات العسكرية المشتركة في المنطقة.

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ويعوق النقص في التمويل جهود التصدي لتمدد أعمال العنف، التي تمارسها مجموعات إرهابية في المنطقة.

وأنشئت القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في عام 2014 بهدف التصدّي لهذه المشكلة، بدعم من فرنسا.

واعتباراً من يوليو 2017، ضمّت القوة جنوداً من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر لمحاولة التصدّي للجماعات الجهادية.

وتعاني القوة شحّاً في التمويل والتدريب والتجهيز، وبلغ عديدها أربعة آلاف عنصر، علماً أنه كان مقرّراً أن تضمّ خمسة آلاف عنصر.