كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السباكة ضربت".. ماذا حدث في قصر رئيس حكومة بريطانيا بعد سرقة مرحاضه الذهبي.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة البريطانية، عن سرقة مرحاضًا من الذهب صالح للاستخدام، تبلغ قيمته خمسة ملايين دولار من قصر بلينهايم البريطاني، في الوقت الذي كان يتم تجهيزه فيه لوضعه في واحد من أكبر المعارض الفنية.

ويحمل المرحاض الذهبي اسم أمريكا، وهو من عيار 18 قيراطا، كان جزءا من معرض أعمال الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، الذي افتتح يوم الخميس في القصر الواقع على بعد حوالي 97 كيلومترا غرب العاصمة الإنجليزية لندن.

وسبق وتم عرض المرحاض بمتحف جوجنهايم بنيويورك، حيث تمكن أكثر من مائة ألف من استخدامه.

وقالت الشرطة، إن اللصوص الذين كانوا يستقلون سيارتين على الأقل اقتحموا القصر، مكان مولد رئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل، وسرقوا المرحاض قبل الساعة الخامسة من صباح السبت بتوقيت جرينتش، مما تسبب في أضرار بالغة وتسرب المياه.

وأضافت، أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 66 عامًا للاشتباه في تورطه في السرقة، لكنها لم تتمكن من استعادة المرحاض المسروق.

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وعبر قصر بلينهايم عن حزنه لفقدان القطعة الفنية "الثمينة" لكنه أوضح أن المعرض سيعاد فتحه يوم الأحد.

وفي العام الماضي، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس دونالد ترامب رفض عرضا من المتحف لتركيب المرحاض مؤقتا في البيت الأبيض لاستخدامه الشخصي.