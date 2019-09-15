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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طائرة مسيرة دون طيار تخترق أجواء الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:20 م
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تلقت الأجهزة الأمنية المعنية بلاغاً يفيد بأن طائرة مسيرة من دون طيار "درون" اخترقت أجواء الكويت فجر السبت وعندما وصلت إلى محيط دار سلوى هبطت إلى ارتفاع 250 متراً.
وأفادت مصادر معنية، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية أن الطائرة المسيرة من النوع الكبير، يصل طولها إلى نحو 3 أمتار وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق دار سلوى لفترة مشعلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت.
وأضافت المصادر أن الطائرة قدمت من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، حيث فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوار البدع ثم اتجهت الى داخل مدينة الكويت.دار سلوى
يقع قصر دار سلوى فى منطقة البدع محافظة حولى بالكويت وهو سكن خاص بامير الكويت صباح الاحمد، وتقول أوساط كويتية أن الشيخ صباح الأحمد أصر على تسمية دارته الخاصة المطلة على ساحل الخليج العربي ب”دار سلوى”، عرفانا ل”الأم الحنون” التي فارقته، فشعر بـ”ألم اليتم” بعدها، إذ كانت الشيخة سلوى تتولى الإشراف على وضع اللمسات الأخيرة على دارة والدها، قبل أن يفاجئها “المرض الخبيث”، الذي خاضت ضده سلسلة معارك علاجية قبل أن يوافيها “الأجل المحتوم” في يونيو 2002.
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