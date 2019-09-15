ضحية كريساج في القنيطرة: “ضربوني نهار العيد وحتى حد مغادي يخدمني وأنا بهذه الحالة”-فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

تعرض أحمد، إلى عملية “كريساج” في إحدى أحياء مدينة القنيطرة، عندما كان عائدا من بيت جدته يوم عيد الأضحى، ما أدى إلى إصابته بجروح غائرة في مناطق متفرق من جسده، تسببت في تشويه معالم وجهه.

وناشد أحمد ذوي القلوب الرحيمة لمساعدته، من أجل إجراء عملية تجميل على وجهه، مشيرا أنه المعيل الوحيد لأسرته، ولا أحد سيقبل تشغيله وهو على هذه الحالة.

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وكان 3 أشخاص يحملون سيوفا كبيرة قد قاموا يوم عيد الأضحى بمهاجمة الضحية وضربه في مناطق متفرقة من جسده، وإصابته بجروح خطيرة على مستوى وجهه ورأسه تسببت له بمشاكل في النطق، فضلا عن قطع 3 من أصابع إحدى يديه.

وتمكنت المصالح الأمنية في ما بعد من توقيف شخصين يشتبه في اعتراض سبيل الضحية وإصابته بجروح بليغة، فيما بقي الشخص الثالث في حالة فرار لحدود اللحظة.