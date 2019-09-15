طنجة.. توقيف شخص يشتبه في ترويجه للمخدرات القوية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الهيروين.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية قد أسفرت عن حجز كيلوغرامين من مخدر الهيروين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتبلغ قيمته الإجمالية 198 ألف و710 درهم.

وأضاف البلاغ ذاته أن المشتبه فيه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.