بالفيديو.. رئيس الشباب السعودي يبرئ جمال بن العمري من التمرد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كسر خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي صمته، وتحدث عن حقيقة تمرد المدافع الجزائري جمال بن العمري، نافيا الأمر شكلا وموضوعا.

وكانت ترددت أنباء مؤخرا حول ترك بن العمري معسكر الفريق الإعدادي بعد علمه بجلوسه على مقاعد البدلاء في ديربي الرياض الذي أقيم بين النصر والشباب، وانتهت بالتعادل السلبي.



جمال بن العمري تعرض لإصابة خلال مشاركة منتخب الجزائر، خلال التوقف الدولي الأخير، ليضطر خورخي ألميرون مدرب الشباب إلى استبعاده وعدم المجازفة والدفع به خوفا من تفاقم إصابته.



واعتبر البلطان -في تصريحات لـ"العين الرياضية" بعد نهاية المباراة- إن رمي القوارير عليه أثناء توجهه إلى غرف خلع الملابس من قبل مجموعة من جماهير النصر أمر مخزٍ.



وأتم رئيس الشباب بقوله: "ما هو المطلوب من فريقي؟ هل نخسر نتيجة المباراة من أجل أن نكسب محبة هؤلاء الجماهير".