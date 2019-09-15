مقتل 23 مسلحا في معارك بأفريقيا الوسطى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى، السبت، مقتل 23 مسلحا على الأقل في معارك بين مليشيات وقّعت في فبراير/شباط الماضي اتفاق سلام.
وقال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى فلاديمير مونتيرو إن "الوضع لا يزال متوترا، لكن المعارك توقّفت"، مضيفا: "أصيب أحد عناصر الخوذ الزرقاء التابعة لـ(مينوسكا) بجروح طفيفة"، دون أن يكشف جنسيته.
ووقعت المعارك بين "الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى" و"حركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة".
جاء توقيع اتفاق السلام بين 14 فصيلا مسلحا تسعى للسيطرة على موارد الذهب والألماس وغيرها، إثر نزاع استمر سنوات اندلع بعد إطاحة الرئيس فرنسوا بوزيزي في عام 2013.
وأسفر النزاع عن مقتل آلاف الأشخاص وتهجير نحو 20% من سكان البلاد البالغ عددهم 4,5 مليون نسمة في السنوات الست الأخيرة.
وأثارت معارك عنيفة وقعت في الأشهر الأخيرة بين مليشيات مخاوف من انهيار اتفاق السلام الهادف إلى إنهاء أعمال العنف التي تشهدها جمهورية أفريقيا الوسطى منذ سنوات.
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