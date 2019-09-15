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أمريكا لن ترسل قوات إضافية إلى سوريا

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أمريكا لن ترسل قوات إضافية إلى سوريا

الأحد 15 سبتمبر 2019

القوات الامريكية _ ارشيفية

القوات الامريكية _ ارشيفية

أمريكا لن ترسل قوات إضافية إلى سوريا

كتب

الخليج 365

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، الجمعة، إن الجيش الأمريكي لن يزيد عدد قواته في سوريا لتنفيذ دوريات مشتركة مع تركيا، مضيفاً أن هدفه النهائي هو خفض عدد تلك القوات.

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وباتت مستويات القوات الأمريكية في سوريا، التي تبلغ نحو ألف عسكري، موضع تدقيق مكثف منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي سحب كل القوات، لكنه اقتنع في وقت لاحق بضرورة ترك جزء منها لضمان عدم عودة متشددي تنظيم داعش.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية تجهز لإرسال نحو 150 جندياً للقيام بدوريات برية مع القوات التركية. لكن ماكنزي قال إن المهمة الجديدة لن تستلزم قوات إضافية.

وأضاف ماكنزي خلال زيارة إلى بغداد "لن نعزز تواجدنا على الأرض من أجل تنفيذ تلك الدوريات"، لكنه أقر باحتمال تغير عدد الجنود في سوريا في إطار عمليات مناوبة للقوات.

وقال القائد العسكري الأمريكي: "سنقوم بدوريات مع الأتراك وسنفعل ذلك في إطار العدد الحالي مع السعي نحو أي فرص لتقليل العدد بمرور الوقت".

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