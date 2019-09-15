وزير الطاقة السعودي يكشف حقيقة توقف إنتاج النفط 

السبت 14 سبتمبر 2019 الأمير خالد بن سلمان كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان"، حقيقة توقف عمليات إنتاج النفط السعودي، مؤكدًا أن الهجمات الإرهابية التى تمت على معملي بقيق وخريص نتج عنها توقف مؤقت وصل إلى نحو 50 بالمئة كمية إمدادات الزيت الخام .

وأضاف "بن سلمان" أن أرامكو ستعمل على استعادة المفقود من إنتاج النفط وستقدم معلومات جديدة خلال 48 ساعة. وأصدرت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، بيانا في حول سبب الحريق الذي اندلع في قت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة استهداف بطائرات بدون طيار "درون".

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