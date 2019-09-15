ترند الموجز || السيدة التي أغضبت الرئيس في مؤتمر الشباب .. إنخفاض أسعار «البنزين والغاز» أول أكتوبر .. لقاء الجبابرة «رانيا يوسف وأحمد السقا» .. «السيسي» يفتح نيران «القوة الغاشمة»

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بجلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع» ، قاطعت إحدى السيدات كلمة الرئيس الأمر الذي أغضبه قائلاً لها : إسمعي من فضلك لو سمحتي .

مما استدعى بمذيع الجلسة أن يقول لها : بعد إذن حضرتك أفسحي المجال لسيادة الريس. (المصدر)

إنخفاض أسعار «البنزين والغاز» أول أكتوبر

بعد انخفاض أسعار النفط وهبوطها بنسبة 1 في المائة قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات نشرتها صدى البلد : "هبوط أسعار النفط يساعد في نزول أسعار المواد البترولية ومشتقاتها بمصر" .

وأضاف بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تستورد مشتقات البترول مثل البنزين والسولار، وهو ما سيؤثر على سعر تلك المواد.

وفقا لبدراوي فإن أسعار الوقود ستنخفض تبعاً لإنخفاض سعر النفط وقد يكون ذلك في الأول من أكتوبر. (المصدر)

«ما شاء الله .. الله أكبر» .. لقاء الجبابرة «رانيا والسقا»

صادفت الفنانة المصرية رانيا يوسف الفنان أحمد السقا في الجيم، وصورهما معا.

رانيا علقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «ما شاء الله الله أكبر»، وظهرت فيها بملابس رياضية، وبدون ماكياج، وظهر السقا بشارب مفتول العضلات.

وحازت الصور على العديد من تعليقات وإعجاب متابعيها .(المصدر)

«هجوم مضاد» يكتسح السوشيال ميديا .. «السيسي» يفتح نيران «القوة الغاشمة» ويطلق أقوى تصريحاته بشأن «قصور الرئاسة» و«دفن والدته» و «سد النهضة»

اشتعلت السوشيال ميديا المصرية اليوم عقب تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب ، والتي اتسمت بحديث الإبن لأسرته ، حيث كشف من خلالها محاولات البعض زعزعة الثقة بين الشعب والجيش، وذلك عن طريق إطلاق الإشاعات الكاذبة للتشكيك في القيادات المصرية ، وجاءت تصريحات السيسي حاسمة في أكثر من مجال .

السيسي عن «قصور الرئاسة»: أه أنا عامل قصور رئاسية وهعمل قصور تاني دا لمصر ..

السيسي : هو إنتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هاتخوفوني ولا إيه !

في تصريحات حاسمة خلال مؤتمر الشباب أكد الرئيس السيسي أنه أنشأ قصور رئاسية من أجل الدولة .

وقال الرئيس: " أنا مش برد على حد، بل هو تأكيد على قيم معروفة عني من زمان أوي".

وأكد : أن الجيش الموجود يعرف عني كدة، لما تقولو للجيش ان القائد الأعلى بتاعك كدة لما تهزوا الثقة في الراجل ده.. ده خطير".

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وأضاف الرئيس السيسي: أن " قصور رئاسية.. أه انا عامل قصور رئاسية وهعمل قصور رئاسية هو ليا ، أنا بعمل دولة جديدة، هو أنتم فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه، لا أنا أعمل وأعمل وأعمل، انا مش بعملوا ليا.. مش بأسمي ، مفيش حاجة باسمي ، ده أسم مصر ، بأسم مصر",.

واختتم قائلا : " يا خساره ..لا انا مش زعلان ، أنا خائف لأن أنا متوقع ده".

السيسي يرد على ادعاءات تأجيل دفن والدته: هذا كذب وافتراء

علّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الادعاءات التي أطلقت خلال الفترة الأخيرة بشأن تأجيل دفن والدته 3 أيام حتى افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي أن هذا "كذب وافتراء"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية طالبته بعدم الحديث عن هذا الأمر، مشدداً على ضرورة بث الطمأنينة في نفوس كل المصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان: "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، والمنعقد حالياً بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتتضمن أجندة المؤتمر 3 جلسات، الأولى " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستتناول استعراض تطور الإرهاب وتنامى الإرهاب فى المنطقة، وعودة مقاتلى داعش، وتأثير الإرهاب على مصر والعالم.

وتتضمن الجلسة الثانية "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، وستناقش دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع.

وتختتم فعاليات المؤتمر بالجلسة الأبرز وهي "اسأل الرئيس"، حيث يقوم فيها الرئيس السيسي بالتواصل المباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد.

السيسي في مؤتمر الشباب: لم تكن لتبنى السدود على نهر النيل إلا بعد 2011

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إقامة السدود على نهر النيل لم تكن لتبنى على نهر النيل إلا بعد 2011.

جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة "نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، والمنعقد حالياً بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي ينعقد لمدة يوم واحد.

وأشار السيسي في كلمته إلى "سد النهضة الإثيوبي" الذي تتم إقامته على نهر النيل، حيث أنه لم يكن ليبنى لولا التطورات التي شهدتها البلاد بعد أحداث 2011.

وتوافد المشاركين في فعاليات المؤتمر منذ الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، بحضور 1600 مشارك، بينهم شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر 3 جلسات، الأولى " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستتناول استعراض تطور الإرهاب وتنامى الإرهاب فى المنطقة، وعودة مقاتلى داعش، وتأثير الإرهاب على مصر والعالم.

وتتضمن الجلسة الثانية "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، وستناقش دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع.

وتختتم فعاليات المؤتمر بالجلسة الأبرز وهي "اسأل الرئيس"، حيث يقوم فيها الرئيس السيسي بالتواصل المباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد.

ووصف السيسي في الجلسة الأولى الإرهاب بـ "السرطان"، مضيفاً أن استخدام الجماعات الإرهابية وتوفير السلاح لهم يمكن يحدث تأثيرا كبيرا في الدول المستهدفة، لافتاً إلى أن تفجير عبوة ناسفة أو الهجوم على كمين أو كنيسة أو مسجد فى مصر يحدث هزة كبيرة فى المجتمع، وهو ما يؤثر على استقرار البلد وتحطيم معنويات مواطنيها. (المصدر)