عبداللطيف الزياني: الاعتداء على السعودية عمل ارهابي وجبان

دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الهجوم الذي استهدف معملين نفطيين تابعين لشركة "أرامكو" بالسعودية باستخدام طائرات مسيرة "درون".
ووصف الزياني، في تصريح صحفي، الهجوم بأنه "عمل ارهابي وجبان وتهديد سافر لأمن السعودية واستقرارها ومصالحها الحيوية".
وأشار إلى أن التنظيمات الارهابية "الجبانة" دأبت على استهداف المنشآت النفطية في السعودية في محاولة منها لتعريض امدادات الطاقة العالمية للخطر لكنها لم تلق إلا الفشل الذريع وظلت السعودية بدورها الاقتصادي العالمي عصية على مخططاتهم الاجرامية.
ودعا الزياني المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الارهابية الاجرامية والقوى الداعمة لها.
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