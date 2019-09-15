"معا": إصابة 46 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في القدس

أفادت وكالة "معا" بإصابة 46 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفلة عمرها 6 سنوات، خلال مواجهات وصفت بـ"العنيفة" اندلعت ليلة السبت، في بلدة العيزرية ب​القدس​ مع ​الجيش الإسرائيلي​.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية عاملة في جمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​، قولها إن الطفلة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها بادئ الأمر إلى مركز طبي في أبو ديس وتحويلها فيما بعد إلى مستشفى هداسا لاستكمال العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن 6 من أفراد عائلة واحدة أصيبوا بالغاز السام والمدمع بينما كانوا داخل سيارتهم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.