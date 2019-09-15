"معا": إصابة 46 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في القدس

أفادت وكالة "معا" بإصابة 46 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفلة عمرها 6 سنوات، خلال مواجهات وصفت بـ"العنيفة" اندلعت ليلة السبت، في بلدة العيزرية بالقدس مع الجيش الإسرائيلي.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية عاملة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قولها إن الطفلة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها بادئ الأمر إلى مركز طبي في أبو ديس وتحويلها فيما بعد إلى مستشفى هداسا لاستكمال العلاج.
وأشارت المصادر إلى أن 6 من أفراد عائلة واحدة أصيبوا بالغاز السام والمدمع بينما كانوا داخل سيارتهم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.
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