الحصيلة الرسمية لحادث قطار شرق الكونغو بلغت 14 قتيلا و18 جريحا

أعلن مسؤول كونغولي أن حادث القطار الذي وقع الخميس في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية أسفر عن سقوط 14 قتيلا و18 جريحا، مؤكدا أنها "حصيلة نهائية" تصحح الأرقام التي أعلنت سابقا.
وكان وزير الشؤون الإنسانية ستيف مبيكايي أعلن الخميس مقتل خمسين شخصا على الأقل صباح الخميس عندما خرج قطار عن سكته في جنوب جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأثارت الحصيلة الموقتة تكهنات. فبعد إعلان وزير الشؤون الإنسانية، نفى كابيلا هذه الحصيلة وتحدث لصحافيين عن "عشرة قتلى وثلاثين جريحا وانقلاب ثلاث عربات" ، وتحدث شهود عيان وناجون من جهتهم عن حصيلة قد تبلغ مئة قتيل.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية لفرانس برس أن جنود حفظ السلام الذين أرسلوا إلى موقع الحادث وجدوا 23 قتيلا و14 جريحا.
وسجّل سلامة القطارات في جمهورية الكونغو الديموقراطية ضعيف بسبب السكك الحديد المتهالكة وقِدم القطارات التي يعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي.
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