شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف كيف واجه قانون "جرائم الإنترنت" الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، الجرائم التي تُرتكب علي شبكة الانترنت ضد الدولة أو المواطنين، بعقوبات مشددة، لاسيما جرائم "الاعتداء علي سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات" وأبرزها جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.

ويسعي مشروع القانون، إلي تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز العقوبات لمواجهة جرائم "الاعتداء علي سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات"كالأتي :

1- يعاقب قانون مكافحة جرائم الانترنت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها، أو يخصها.

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فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية،تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى، أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا، بأي وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

(2) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه, أو بإحدهما، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

ويٌعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه, أو بإحدي العقوبتين.

فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.